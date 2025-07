Arrestat per presentar un certificat laboral fals a Immigració

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un jove de 25 anys va ser detingut per la policia per presentar un certificat laboral fals per aconseguir l'autorització de residència i treball a Andorra, segons informa el cos de seguretat. El control es va produir dimarts passat a les 8.20 hores a Immigració quan l'home no resident va portar els documents per obtenir el permís per poder treballar al país.

El servei d'ordre ha fet pública a més la detenció d'una turista de 39 anys al Pas de la Casa quan arribava en un autobús de línia regular. La dona va ser interceptada el dimecres a les 16.30 hores per desobeir una ordre d'expulsió administrativa vigent.