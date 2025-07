Una empleada de la neteja de Barcelona va morir fa pocs dies mentre treballava sota temperatures extremes. Són 43 els morts que ja s’han atribuït a l’onada de calor durant una setmana al país veí. Al Principat, tot i que la situació no és tan extrema, l’onada de calor –que va començar el 27 de juny i es va allargar fins a l’1 de juliol, amb temperatures màximes que van superar els 35 graus a la vall central– també ha afectat sobretot aquells que no poden evitar l’exposició al sol: pintors, paletes, agents de circulació i, en general, tots els treballadors d’exterior.

Davant d’aquesta situació, diverses corporacions del país, com ara el comú de la capital o el d’Escaldes-Engordany, han respost amb l’activació de certes mesures i protocols. Unes mesures que, en ambdós casos, tenen com a denominador comú la voluntat d’adaptar-se i prevenir riscos. “No s’ha fet cap mesura especial, si bé és cert que des del departament de Recursos Humans es fa un recordatori genèric de les pautes bàsiques que cal seguir en casos d’onada de calor. A més, els responsables de cada departament s’encarreguen que els treballadors facin les pauses que pertoquen, beguin aigua, es protegeixin...”, van comentar des del comú escaldenc. El comú d’Andorra la Vella sí que ha activat diverses mesures específiques. “S’adapten els horaris i s’amplien els temps de descans per afavorir la hidratació i reduir l’exposició solar, com és el cas del personal de Medi Ambient, Serveis Públics, Higiene i Circulació”, van explicar fonts de la corporació. “El personal disposa d’equips de protecció individual com gorres, armilles lleugeres i roba tècnica transpirable. A més, s’ha fet una campanya interna d’hidratació amb l’entrega d’una ampolla de vidre reutilitzable”.

Ara bé, si les mesures institucionals són importants, és el dia a dia allò que acaba marcant la realitat dels treballadors. En aquest sentit, molts coincideixen que la calor es nota, però no és tan insuportable com “a baix”. Un dels testimonis que exemplifiquen millor aquesta diferència climàtica és el d’un enquestador valencià que treballa per una fundació a peu de carrer. “Aquí és pur paradís de clima”, assegura, tot comparant-ho amb els 45 graus habituals de la seva ciutat. Ell i els seus companys, que treballen de 9.30 a 14 hores i de 17 a 20.30 hores, segueixen recomanacions clares de prevenció, com ara hidratar-se sovint, fer servir crema solar i evitar les hores de més calor. “Ens podrien deixar treballar en establiments, però no és el que volem nosaltres, perquè com més gent captem, millor”, afegeix. A prop, un dels treballadors d’obra de l’empresa barcelonina Arcar 2016, Emilio Cabello, que fa dies que treballa al país, afirma estar acostumat a aquestes condicions: “Som professionals d’això i estem acostumats tant a la calor com al fred.” L’empresa, en aquest cas, els ha donat instruccions clares, com ara aturar-se i hidratar-se si la temperatura puja massa.

Per altra banda, el pintor de mobiliari urbà François Schena assegura que aquesta setmana ha fet molta calor, però que ho porta bé gràcies a la hidratació i als consells del comú de la capital. “Bec dos litres d’aigua al dia i em protegeixo amb la gorra especial que ens han proporcionat”, comenta, a més d’afirmar que no coneix cap company que hagi patit un cop de calor i que, quan es troben cansats, poden aturar-se sense problema. “Fem jornada intensiva de 7.45 a 15.15 hores tot l’any. Crec que començar més d’hora podria ser una solució per evitar la calor, però també és cert que a molts els costaria llevar-se tan aviat”, afegeix. Finalment, el cap de circulació d’Escaldes-Engordany, Carles Bozzo, remarca que tenen protocols clars per protegir els agents durant les jornades de dotze hores. “No permeto que estiguin més de mitja hora exposats al sol. Una vegada ha passat aquest temps, han d’anar a la central per fer el que creguin o descansar, i fan rotacions constantment entre vehicle i carrer per evitar riscos”. Bozzo també subratlla que els agents tenen el dret de comunicar qualsevol malestar i que estan equipats amb gorres i roba d’estiu lleugera i transpirable.

I és que, malgrat que Andorra no hagi viscut situacions tan extremes com les del país veí, els episodis de calor intensa són cada cop més freqüents. Davant d’això, vetllar pel benestar dels treballadors no és només una qüestió de responsabilitat, sinó també de salut pública.