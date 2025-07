Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’origen del litigi és el desacord d’un dels fills de la parella respecte a la distribució que havia decidit la mare dels guanys obtinguts de diverses propietats, sostenia el fill que contravenien el testament del pare. La interpretació de la vídua és que allò que el difunt havia plasmat era literalment un “prec”, per tant, que li donava facultats per decidir com procedir. I que si actuava d’aquesta manera era per l’allunyament del demandant dels germans i ella mateixa precisament pel repartiment de l’herència. “Sàpigues que fins que no hagueu arribat a un acord amistós amb relació a la totalitat dels béns que formen part de l’herència, jo no prendré en consideració el prec del teu pare [...]”, defensava la dona en resposta a la demanda del fill, tal com recull la sentència ara dictada per la sala civil del Tribunal Superior.