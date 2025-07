Dos cabirols es deixen veure a Escaldes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Aquesta tarda, dos cabirols han estat vistos passejant tranquil·lament per una zona boscosa propera a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany, en direcció a la Massana. Els animals han estat enregistrats en vídeo mentre caminaven, en una escena que ha sorprès diversos vianants.

Tot i que no és habitual observar cabirols en zones urbanes, aquests animals poden apropar-se a nuclis habitats, especialment durant l'estiu, quan busquen aliment o es desplacen per zones menys freqüentades. Aquest no és el primer cop que es detecten cabirols a Escaldes-Engordany. Anteriorment, els banders han intervingut en situacions similars, com el rescat d'un cabirol atrapat al riu Valira a l'alçada de l'edifici del comú.