La Coordinadora per un Habitatge Digne ha començat a fer els primers passos per impulsar la creació d’un sindicat que permeti “fer un salt de qualitat”, davant la manca d’aquesta estructura al Principat. Divendres passat, el col·lectiu va organitzar una sessió formativa amb l’assistència d’una vintena de persones, amb l’objectiu de donar a conèixer els motius que justifiquen la formació del sindicat i les accions previstes per tirar-lo endavant. Paral·lelament, la coordinadora també treballa en la legalització com a associació, un pas que, segons va explicar un dels portaveus, Cristian Blázquez, “facilitaria burocràticament les coses”.