La xifra de professionals interins a Educació se situa a hores d’ara en unes dues-centes persones, entre l’Escola andorrana i la formació andorrana. D’aquests, el ministre Ladislau Baró va assenyalar que un centenar són els considerats de llarga durada, que acumulen més de cinc anys en aquesta situació. Baró va remarcar a inici d’aquesta setmana al Parlem-ne, de Diari TV, que des que va arrencar la legislatura s’ha reduït la xifra en una trentena de persones, sent especialment significatiu el resultat dels dos concursos interns per a professors de català i ciències socials que s’han dut a terme durant el curs, que tot just ha acabat amb vint places consolidades de les vint-i-sis que s’oferien. Un edicte extern –ja no caldrà ser treballador de l’administració per participar-hi– intentarà cobrir les sis restants a l’inici del pròxim curs.