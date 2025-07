Una desena de persones van participar diumenge 29 de juny en una acció de sensibilització impulsada per Andorra Recerca + Innovació (AR+I), en el marc del Festival de la flora del Pirineu (Festi’Flora), amb l’objectiu de conscienciar sobre la presència del seneci del Cap (Senecio inaequidens), una espècie vegetal invasora que s’estén pel territori andorrà.

L’activitat es va dur a terme al camí dels Colls, a Ordino, on els voluntaris van arrencar manualment plantes de l’espècie, omplint vuit sacs amb un total de 50 quilos. La iniciativa, de caràcter simbòlic, pretén destacar la problemàtica que suposen les espècies exòtiques invasores per a la biodiversitat i el medi natural del país, i promoure una implicació més gran de la ciutadania en la seva detecció i control.

Organitzada per andorra Recerca + Innovació

“Són petites accions que ajuden a prendre consciència”, va explicar la investigadora d’AR+I Meritxell Dalmau. Tot i que l’erradicació total del seneci és difícil, la seva extracció manual en moments concrets de l’any, com ara a l’inici de l’estiu, quan encara no ha fructificat, és una de les mesures més eficaces per frenar-ne la propagació. La planta es localitza especialment en zones pertorbades, marges de camins i espais amb poca vegetació autòctona.

El seneci, a més de contribuir a la pèrdua de biodiversitat, representa un risc per al bestiar, ja que és tòxic i pot contaminar les pastures, reduint la capacitat alimentària dels prats i generant problemes econòmics per al sector ramader. Això comporta una doble afectació ambiental i productiva, especialment en zones de muntanya.

Les espècies invasores es consideren una de les sis principals causes de la pèrdua de biodiversitat a escala mundial. Per això, la prevenció i control, així com la divulgació científica i les accions de sensibilització ciutadana, esdevenen eines clau per mitigar-ne els efectes i preservar els ecosistemes locals.