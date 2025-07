Rousopoulos proposa reforçar l’educació democràtica al país

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Theodoros Rousopoulos, va visitar ahir per primer cop Andorra, emmarcant les commemoracions dels setanta-cinc anys del Consell d’Europa, i va felicitar els consellers per assolir la paritat de gènere, així com suggerir al ministeri d’Educació incloure una “hora del Consell d’Europa” a les escoles.