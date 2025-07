Un prostíbul abandonat servia per cultivar marihuana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van detenir dijous dos homes de 52 i 62 anys per gestionar una plantació de marihuana en un antic prostíbul de Ribera d’Urgellet, a peu de la C-14. L’edifici, sense condicions d’habitabilitat, comptava amb una instal·lació d’aire condicionat muntada de forma precària i una connexió il·legal a la xarxa elèctrica. A la planta baixa s’hi van trobar 653 plantes d’entre 1,5 i dos metres. Els detinguts vivien a la part superior. A més, s’hi va localitzar un quilo de cabdells, tres de marihuana picada i una màquina per tractar-la. Els mossos els seguien la pista des de l’abril. Un dels arrestats ja havia estat detingut per cultius a Matadepera i vinculat a una altra plantació a Reus. Segons la policia, no es tracta d’un cas aïllat, sinó d’una explotació vinculada a una organització criminal.