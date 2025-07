Un milió de vehicles fins al 14 de setembre

En total, Mobilitat espera una afluència d’1.009.000 vehicles fins al 14 de setembre, una xifra que suposa un lleuger increment respecte de l’any passat i que “és un repte de gestió”, tal com va reconèixer ahir el director d’Energia i Transports del Govern, Carles Miquel, en roda de premsa.

El dispositiu especial de trànsit d’estiu va posar-se en marxa dillluns i acabarà el 14 de setembre. El doble carril a la frontera hispanoandorrana i a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria –només en sentit nord– s’activarà de sis del matí a dues de la tarda els dies següents: del 24 al 29 i tots els dissabtes de juliol, tots els dies d’agost amb l’excepció del diumenge i la primera quinzena del setembre. El doble carril entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda en sentit sud s’implementarà de tres de la tarda a nou de la nit els diumenges de juliol, tot l’agost i la primera quinzena de setembre.

18.000 pics d'entrada de vehicles previstos a l'agost

Al juliol es preveu que entraran al país 385.000 vehicles, 250.000 per la frontera del riu Runer i 135.000 per la frontera francesa; a l’agost, 455.000, 280.000 per la frontera hispanoandorrana i 175.000 per la francesa, i de l’1 al 14 de setembre, 169.000, 112.000 per Espanya i 57.000 per França. Els horaris de màxima afluència seran, d’entrada pel sud, de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de dues de la tarda i, pel nord, de dos quarts de nou del matí a dos quarts d’una del migdia. Els de sortida seran de cinc de la tarda a nou de la nit i de dos quarts de quatre a dos quarts de set de la tarda, respectivament. Mobilitat preveu puntes de màxima afluència de fins a 18.000 vehicles diaris a l’agost i de 15.000 al juliol. Cal recordar que en temporada baixa la mitjana d’entrades és d’entre 7.000 i 9.000 vehicles diaris.

Planificació

Miquel va destacar la cooperació amb la policia i els diferents serveis de circulació comunals i també amb la guàrdia civil, la policia nacional i els mossos d’esquadra per “coordinar” la gestió de la circulació, amb un paper destacat del Centre Nacional del Trànsit, que “rep tota la informació, que té el repte, justament, de donar fluïdesa a aquesta gran afluència”.

Mobilitat recomana planificar els desplaçaments amb antelació, evitar els horaris de màxima afluència i seguir la informació sobre l’estat del trànsit.