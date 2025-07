Govern cobreix la pèrdua de la línia circular amb una parada al Pessebre

El Govern accedeix a incloure una nova parada de l’L2 a la cruïlla de l’avinguda del Pessebre amb l’avinguda de les Escoles, a Escaldes-Engordany, arran d’una campanya veïnal que va recollir fins a 581 firmes en contra de l’eliminació de la línia circular. Aquesta mesura busca compensar, segons expressa el secretari d’Estat de Transports, David Forné, la supressió de la línia circular, una decisió que va generar especial rebuig entre la gent gran, que en feia un ús habitual.

La presidenta de l’Associació de Gent Gran d’Escaldes, Lola González, que va signar la petició, considera que “és una línia molt curta, però molt aprofitable”. “Et deixava just a l’ascensor de la clínica. A mi m’acaben d’operar de l’estómac i tinc problemes d’ossos. Ara em costa molt arribar-hi”, confessa, tot defensant que la línia circular compleix una necessitat “vital” per als usuaris amb dificultats motores, com ara la gent gran.

“[La línia circular] Era perfecta per fer la compra o anar al metge sense carregar tant” Lola González, Pres. gent gran d’Escaldes

“Hi ha molta gent gran com jo que encara es pot moure una mica, però cada cop ens costa més. Aquest bus era perfecte per fer la compra o per anar al metge sense haver de carregar tant”, reconeix González. “Si cal, jo mateixa aniré cantonada per cantonada a recollir-ne més firmes. No pot ser que ens deixin així”, sentencia. La presidenta de l’ens considera que les autoritats “haurien de tenir una mica més de cap i pensar més en la gent gran”. “Ens sentim impotents”, conclou.

El Govern recorda que els canvis de millora al servei de transport es van realitzar amb un procés participatiu entre els usuaris i es va validar amb l’informe tècnic.

Govern defensa el model

El malestar es va canalitzar a través d’Esther Palacios, portaveu dels veïns afectats, que va reunir-se amb el secretari d’Estat. “Vam veure que hi havia aquest neguit i ens vam reunir amb Esther Palacios. Vam convenir que la parada nova podia donar servei a la zona. Tothom va sortir bastant satisfet amb la solució”, reconeix Forné. La parada de l’L2 La Grau 733 –just a la cruïlla de l’avinguda del Pessebre amb l’avinguda de les Escoles, entre la parada de la plaça Santa Anna, Pardals i plaça Coprínceps– pretén arribar a un punt comú entre les parts. Govern manté l’eliminació de la línia circular, però resol la dificultat dels usuaris de la zona del Pessebre. L’L2, a més, ofereix una freqüència de pas de 15 minuts, superior a la que tenia la línia circular eliminada.

“Les línies interurbanes han de connectar nuclis i parròquies, no fer un porta a porta” David Forné, Secretari d’Estat de Transport

Tot i la cessió parcial, Forné defensa el nou model de transport com una aposta per l’eficiència i la connexió territorial. “Nosaltres oferim un servei en l’àmbit nacional. Les línies interurbanes han de connectar nuclis i parròquies, no fer un porta a porta. No seria eficient”, apunta el secretari. També va voler aclarir les crítiques sobre la falta de diàleg amb els comuns. “És estrictament mentida que no se’ls consultés. Ens vam reunir amb tots els comuns el dia 11, una setmana abans de fer-ho públic”, detalla Forné.

Forné també es va referir a la línia interparroquial, el projecte que fa temps que es treballa conjuntament entre els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes. Tot i que encara no està definit, veu amb bons ulls que pugui complementar la cobertura local. “Els comuns també han de donar servei als seus veïns. Podrien haver actuat abans i cobert la zona amb un servei comunal”, assegura Forné, fent èmfasi en el fet que Govern només dona “cobertura nacional”. El projecte de línia interparroquial va ser una proposta d’inici de legislatura que, fins ara, no ha acabat de veure la llum.

Des de dimecres, el servei ja es mostra actualitzat a la web bus.ad, que inclou un avís emergent per informar els usuaris de la reestructuració que afecta principalment les línies L4, L5 i L6.