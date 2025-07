Els guies turístics reclamen una llei que garanteixi “condicions dignes”

L’Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA) reclama “l’impuls d’una legislació que garanteixi unes condicions dignes i una regulació clara de la professió”. La reivindicació va ser una de les qüestions que van abordar els professionals integrats a l’entitat durant l’assemblea general ordinària que van celebrar dimecres a les instal·lacions de l’hotel Panorama. Van concretar que la reunió va comptar amb la participació del 65% dels membres de l’entitat que presideix Jordi Freeman.

Un dels temes centrals de la trobada, segons van especificar, “va ser la voluntat expressada per tots els associats d’impulsar la visibilitat i el reconeixement del col·lectiu de guies turístics en un país amb una clara vocació turística”. I en aquest sentit, van lamentar que ara mateix no tenen l’empara legal que tocaria. En un comunicat van denunciar “el menysteniment” que senten per part de les autoritats i “la manca d’un marc legal que reguli i protegeixi adequadament la seva professió”. Tot plegat en un context en què asseguren que està creixent l’intrusisme professional, “que afecta directament la qualitat del servei turístic i el prestigi del sector”.

Els professionals reclamen visibilitat i reconeixement a les institucions

L’entitat va fer una crida “a les institucions andorranes perquè es valori la figura del guia turístic com a peça clau per a la promoció cultural i patrimonial del país”, i que es tradueixi en una legislació que reclamen des de fa anys i que no ha arribat a veure la llum.

Precisament, el Govern acaba d’impulsar el projecte de llei per regular la professió de guia de muntanya, seguint el mandat que ja recollia la Llei d’estacions de muntanya. Es regula l’accés a la professió –la titulació necessària, el requisit de coneixement del català, l’assegurança– i s’impulsa la creació d’un registre on hauran de constar tots els professionals que es dediquin a l’activitat, sigui per compte propi o d’altri. Un carnet identificarà els que treballin complint les regles, per evitar l’intrusisme. Els guies turístics aspiren a un reconeixement que es basi en paràmetres similars.