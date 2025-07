El Cirque torna a il·lusionar

El Cirque du Soleil ja ha venut més del 60% de les entrades per a les 22 funcions de l’espectacle d’aquesta temporada d’estiu, Il·lu. Ho va revelar ahir al vespre el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en la presentació de la proposta cultural als mitjans. El ministre també va destacar que les entrades prèmium s’han venut a un ritme més alt que la resta. “El Cirque és un esdeveniment cada vegada més ben posicionat arreu”, va destacar el mandatari. L’espectacle es podrà veure fins al 3 d’agost.

Hi havia expectació ahir a la carpa de l’antiga plaça de braus en l’estrena de l’espectacle. Hi havia ganes de deixar-se meravellar una vegada més, d’il·lusionar-se una estona. D’aplaudir cada acrobàcia impossible. Gairebé va completar-se del tot l’aforament de la carpa.

Per la seva part, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar la força del Cirque du Soleil per continuar portant turistes al país. Ho va demostrar amb dades. Vuit de cada deu persones que assisteixen als espectacles són estrangers. D’aquests, la majoria venen dels països veïns, Espanya i França, però també d’arreu del món. “El Cirque està plenament consolidat i té una capacitat d’atraure turisme destacada. El 45% de les persones que visiten Andorra a l’estiu venen expressament al Cirque”, va assenyalar. Des que Andorra i el Cirque van iniciar la col·laboració fa més de deu anys, unes 900.000 persones han gaudit dels espectacles. “El 2013, el primer any que va venir el Cirque, el nombre de turistes que dormien al país era de 170.000, mentre que l’any passat la xifra ascendia a 361.000”, va afirmar Budzaku.

Homenatge a la infantesa

La directora creativa del Cirque du Soleil, Marie-Hélène Delage, va assegurar que el repte més important de la companyia després d’onze edicions de l’esdeveniment al Principat és continuar sorprenent un públic cada vegada més exigent.

L’espectacle explica una història en què tothom pot veure’s reflectit. Un avi i els seus quatre nets visiten el Palau de les Il·lusions. A mesura que avancen per les estances, els espectadors descobrim amb ells un món ple de personatges extraordinaris. En cadascuna de les sales del Palau es revela un secret, un microunivers màgic on els moviments dels acròbates, àgils i poètics alhora, es fonen amb la música i els elements d’attrezzo, sempre canviants. Ens ho mirem embadalits i tornem a ser nens. Il·lu és un homenatge a la infantesa, a la innocència perduda amb l’edat i només recuperada per un instant gràcies a la màgia del circ.

Delage va avisar, en la presentació de l’espectacle als mitjans abans de l’estrena, que l’equip creatiu d’Il·lu havia fet un esforç extraordinari per presentar acrobàcies mai vistes a Andorra. Un dels números que van sorprendre més els espectadors, tant per l’originalitat del concepte artístic com per l’espectacularitat de les acrobàcies, va ser la màquina de peluixos. Acompanyat de música hip-hop, un actor-peluix va jugar a desafiar la gravetat i l’equilibri amb un robopole, una mena de màquina inèdita inspirada en les grues per caçar peluixos a les fires. També va fer aixecar el públic de la butaca el número final, el gran volador, en què el carrusel va prendre vida en un espectacle aeri èpic. Circ en estat pur.

Il·lu compta amb 23 artistes de 12 països diferents. La funció, que comença sempre a les deu de la nit, té una animació durant els 20 minuts previs. Els preus dels seients parteixen de 19 euros i varien en funció de la zona, la visibilitat i el dia de la representació. L’espectacle, d’una hora i vint minuts de durada, aproximadament, té el patrocini del comú d’Andorra la Vella, MoraBanc, Caldea, Andorra Telecom, FEDA, Perfumeria Júlia, Via Moda, Unnic, Disand i Financera d’Assegurances.