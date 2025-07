Andorra registra el juny més càlid en 75 anys, amb rècords de temperatura mitjana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El juny ha estat excepcionalment càlid a Andorra, amb registres que han superat tots els rècords des del 1950. Segons va informar ahir Acció Climàtica, la temperatura mitjana mensual ha estat de 21 graus, amb una anomalia positiva de +4,4 graus respecte de la mitjana climàtica. Aquesta diferència situa el juny del 2025 com el més càlid des que es tenen registres, superant en 0,9 graus el rècord anterior, registrat el 2022. També s’ha batut el rècord de dies d’estiu (temperatures superiors als 25 graus), amb un total de 24, dels quals la meitat han superat els 30 graus. Fins ara, el màxim històric era de 22 dies.

Temperatura mitjana de 21 graus i rècord de 24 dies d’estiu

Tot i no haver-se superat rècords de temperatura màxima puntual, el que ha destacat aquest mes ha estat la constància de les temperatures elevades. Segons dades de la central hidroelèctrica de FEDA, la temperatura més alta del mes es va registrar el 21 de juny a la Borda Vidal (873 m) i el 28 de juny a la Margineda (950 m), amb 35,2 graus. La mínima absoluta es va donar el 4 de juny a la Vall del Riu (2.500 m), amb -1,4 graus.

S’han registrat 17 dies amb anomalies superiors a 5 graus

En total, s’han registrat 17 dies amb anomalies superiors als 5 graus i cap dia amb anomalies negatives.

Fins al 9 de juny, el pas de fronts atlàntics va afavorir els ruixats de tarda i va frenar l’escalada de temperatures. A partir d’aquella data, però, l’arribada sostinguda d’aire càlid del nord d’Àfrica –afavorida per un embossament d’aire fred a l’oest de la península Ibèrica– va provocar un augment notable de la temperatura.

Aquesta configuració va generar dues ratxes càlides significatives, tot i que no es van arribar a classificar com a onades de calor, ja que no es van assolir els llindars mínims durant tres dies consecutius. La primera es va donar del 18 al 22 de juny i la segona va començar el dia 27 i encara continuava l’últim dia del mes.

Pel que fa a la pluviositat, el juny ha estat lleugerament sec en comparació amb la mitjana climàtica. La precipitació acumulada mitjana ha estat de 71,1 mm, amb un valor general per país de 69,4 mm. L’estació amb més acumulació ha estat la Borda Vidal, amb 107,3 mm.