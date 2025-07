Theodoros Rousopoulos proposa una “Hora del Consell d’Europa” a les escoles

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Theodoros Rousopoulos, ha visitat aquest matí el Consell General, on ha pronunciat un discurs davant els parlamentaris. En la seva intervenció, Rousopoulos ha proposat la creació d’una “Hora del Consell d’Europa” a les escoles, una iniciativa adreçada al ministeri d’Educació i als països membres per ensenyar als joves el valor de la democràcia i els drets humans. “Un moment, cada any, perquè els estudiants aprenguin no només què és la democràcia, sinó per què és important”, ha afirmat Rousopoulos durant el discurs.

El president també ha aprofitat la visita per felicitar el Consell General d’Andorra per ser el primer parlament europeu en assolir la paritat de gènere, amb un 50% de dones diputades. “He de felicitar-vos: fins ara creia que l’Assemblea del Consell d’Europa liderava la igualtat de gènere amb un 46% de membres dones, però vosaltres heu batut el rècord”, ha reconegut Rousopoulos, tot afegint que “a Andorra, la igualtat no és només una aspiració, sinó un fet de la vida democràtica”.

Durant la seva visita, el president del Consell d’Europa es reunirà amb les autoritats del país per reforçar els vincles institucionals entre Andorra i el Consell d’Europa i subratlla el paper actiu del Principat en les polítiques europees “de drets humans, educació democràtica i igualtat”.