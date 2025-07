Mobilitat reactiva el doble carril al riu Runer i a Sant Julià per a l'estiu

Presentació dels dispositius especials per a la campanya d’estiu i serveis de bus nocturn per a les festes majorsJAViladot/SFGA

El dispositiu especial de trànsit d'estiu va posar-se en marxa dillluns i acabarà el 14 de setembre. El doble carril a la frontera hispanoandorrana i a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria en sentit nord s'activarà de sis del matí a dues de la tarda del 24 al 29 i tots els dissabtes de juliol, tots els dies d'agost amb l'excepció del diumenge i la primera quinzena de setembre. El doble carril entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda en sentit sud s'implementarà de tres de la tarda a nou de la nit els diumenges de juliol, tot l'agost i la primera quinzena de setembre. Al juliol es preveu que entraran al país 385.000 vehicles, 250.000 per la frontera del riu Runer i 135.000 per la frontera francesa; a l'agost, 455.000, 280.000 per la frontera hispanoandorrana i 175.000 per la francesa i, de l'1 al 14 de setembre, 169.000, 112.000 per Espanya i 57.000 per França. Els horaris de màxima afluència seran, d'entrada pel sud, de dos quarts d'11 del matí a dos quarts de dues de la tarda i, pel nord, de dos quarts de nou del matí a dos quarts d'una del migdia. Els de sortida seran de cinc de la tarda a nou de la nit i de dos quarts de quatre a dos quarts de set de la tarda, respectivament. Mobilitat preveu puntes de màxima afluència de fins a 18.000 vehicles diaris a l'agost i de 15.000 al juliol. Cal recordar que en temporada baixa la mitjana se situa entre 7.000 i 9.000 vehicles diaris.

Paral·lelament, el servei de Mobilitat reforçarà el transport nocturn en els dies de festa major. Avui i demà, en què se se celebra el Roser d'Ordino, el BN3 tindrà una freqüència de mitja hora (habitualment és d'una hora) fins a les cinc i deu minuts de la matinada. La línia tindrà dues rutes: Estació Nacional d'Autobusos (ENA)-Arinsal-Ordino i ENA-Ordino. El cap de setmana del 18 i el 19 de juliol, el BN2, per accedir a la Festa Major de Canillo, tindrà les mateixes freqüències. I del 25 al 29 de juliol es reforçarà el BN1, que connecta Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Divendres i dissabte, la freqüència serà de 20 minuts fins a dos quarts de sis de la matinada. Diumenge i dilluns, de 30 minuts i fins a dos quarts de cinc. Dimarts, també de 30 minuts i fins a dos quarts de sis de la tarda. Divendres i dissabte també hi haurà un servei de contingència actiu i reforços a un quart i cinc minuts de cinc i a les cinc i deu.