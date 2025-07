Menduiña relleva Riberaygua a l’organisme europeu contra el racisme

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El comitè de ministres del Consell d’Europa ha nomenat la doctora Eva Menduiña Gordón com a nova experta independent d’Andorra a la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI). Aquest nomenament culmina el procés iniciat pel Govern el 16 d’abril passat, quan es va aprovar la presentació de la seva candidatura per representar el país en aquest òrgan del Consell d’Europa, compromès amb la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància.

Menduiña substitueix Jacint Riberaygua, que ha representat Andorra en aquest òrgan des del setembre del 2006. És doctora en dret i llicenciada en ciències polítiques i dret per la Universitat Paris Nanterre. Des del 2012 hi exerceix com a professora titular en dret privat, aportant una trajectòria reconeguda en l’àmbit acadèmic i jurídic internacional. L’ECRI és un òrgan especialitzat dedicat a la lluita contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol forma d’intolerància. Està integrat per 46 membres, designats per cada estat membre del Consell d’Europa, en funció de la seva independència i imparcialitat.