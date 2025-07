L’USdA crea una branca de jubilats de l’administració

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) vetllarà a partir d’ara de manera específica pels drets dels treballadors públics ja jubilats. El sindicat ha anunciat que crea una nova branca per defensar els drets dels empleats de l’administracio que ja no estan en actiu, “perquè no quedin oblidats en les decisions polítiques que afecten directament les seves pensions i condicions de vida”.

El col·lectiu denuncia “manca de mesures del Govern per compensar les pensions públiques per la paralització de la carrera professional dels funcionaris, el no-GAdA”, i recalca que ha perjudicat els empleats públics en actiu i els jubilats. La nova branca de l’USdA reclama que les compensacions previstes per Funció Pública a les graelles salarials també tinguin impacte pel que fa a les pensions, que afirma que estan afectades per la manca de promoció i actualització dels salaris durant anys. I incideix que “s’han d’evitar nous greuges a aquest col·lectiu”.

Compensar els jubilats

Per aquest motiu, l’USdA exigeix al Govern que assumeixi la seva responsabilitat per compensar els jubilats, evitant així nous greuges a aquest col·lectiu. A més, el sindicat denuncia que les successives modificacions de la Llei del pla de pensions han anat en detriment dels drets dels treballadors públics jubilats i han afeblit la confiança en el sistema.

Amb la creació d’aquesta nova branca, l’USdA “referma el seu compromís en la defensa dels drets de tots els treballadors de l’administració, actius i jubilats, i continuarà lluitant perquè cap col·lectiu quedi enrere”, afirma el sindicat.