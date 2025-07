L'UdA es consolida en recerca i coneixement

Publicat per Agències Andorra la Vella

Creat: Actualitzat:

La Universitat d'Andorra (UdA) celebra aquest divendres el XVII Seminari de Recerca, un fòrum per reivindicar la tasca de la Universitat en aquest vessant i la transmissió de coneixement. Com a novetat d'aquesta edició, el programa inclou la presentació de l'Institut Universitari de Recerca en Salut, el consell assessor del qual està presidit per Magda Marquet -una de les grans científiques andorranes establerta actualment a Califòrnia-, i també la presentació de l'Observatori Interdisciplinari d'Història, Ciència, Política, Relacions Internacionals i Unió Europea, així com els cursos i investigacions que es desenvolupen en aquests dos estaments. L'espai també ha servit per fer una presentació dels cinc grups de recerca que hi ha a l'UdA en àmbits com l'educació, la salut, les llengües, la tecnologia, l'economia i el dret.

El rector de la Universitat, Juli Minoves, ha posat en relleu que actualment l'UdA compta amb més de 40 investigadors "que fan molta feina" i que seminaris d'aquest tipus ajuden a donar a conèixer tota la tasca que desenvolupen a nivell de recerca. De fet, així es pot veure a la sala on té lloc la jornada i on hi ha tot un seguit de pòsters per fer una ullada al treball dels doctorands, que ja sumen més de 30 des del 2013, gràcies a un programa de doctorat "molt ben fet i que segueix molt bé les normes europees en aquesta matèria i que dona a l'UdA aquesta capacitat de fer recerca i transferir-la als seus estudiants".

Pel que fa als dos nous projectes que s'han presentat, ha manifestat que tant l'Institut Universitari de Recerca en Salut com l'Observatori Interdisciplinari d'Història, Ciència, Política, Relacions Internacionals i Unió Europea "concentren la recerca en dos pols en els quals l'UdA ja té un cert rodatge". Així, ha detallat que "la qüestió de la salut és consubstancial amb la Universitat" i que un dels objectius de l'Institut és potenciar l'escola d'infermeria que va començar a caminar fa gairebé 40 anys. El projecte, a més, incorpora el Laboratori Nacional d'Epidemiologia, que treballarà en línies com l'envelliment o la prevenció a nivell de salut de manera conjunta amb el SAAS i el ministeri.

En relació amb la presentació de l'Observatori, ha destacat el curs d'integració europea que ha tingut lloc a primera hora, el qual busca donar coneixement tant a entitats públiques com privades de la mà d'universitats de fora del país "per preparar els andorrans i les andorranes per a aquesta nova realitat europea, sigui quina sigui". "Els nostres veïns són Europa i hem de conèixer-los bé per poder negociar amb ells", ha afegit.

Per la seva banda, la directora de l'Escola Internacional de Doctorat (EID), Virginia Larraz, s'ha felicitat que el seminari d'aquest any coincideixi amb la celebració del desè aniversari de l'escola "i la veritat és que estem molt contents i satisfets per la feina feta", ja que "suposa la consolidació de la recerca a l'UdA" gràcies als cinc grups de recerca amb els quals compta i també amb les tesis doctorals que s'hi estan desenvolupant. En la línia de Minoves, també ha destacat la fita d'haver arribat a la trentena de tesis defensades a la Universitat, un fet que, segons ha reiterat, "representa que la recerca està consolidada i ens dona un impuls per continuar".