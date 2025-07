Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El juny s'ha caracteritzat per ser un mes molt càlid i lleugerament sec on s'han tornat a batre rècords. Segons publica aquest divendres Acció Climàtica, durant el mes passat la temperatura mitjana va ser de 21 graus i es va registrar una anomalia de +4,4 graus. Això representa que hagi estat el juny més càlid des del 1950 i que s'hagi superat per gairebé un grau (0,9) el rècord previ del 2022. Així mateix, s'ha registrat el rècord de dies d'estiu, arribant fins als 24, i superant els registres més elevats que es tenien fins ara corresponents al juny del 2022, quan van ser 22. D'aquests 24 dies, la meitat han superat els 30 graus. Per la seva banda, la precipitació acumulada ha estat de 69,4 mm.

Entrant al detall de l'evolució de la temperatura en referència a la normal climàtica diària, i segons les dades de la Central hidroelèctrica de FEDA, la temperatura més elevada del juny va arribar fins als 35,2 graus el dia 21 a la Borda Vidal (873 m) i el dia 28 a la Margineda (950 m), mentre que la més baixa va ser de -1,4 graus el dia 4 a la Vall del Riu (2.500 m).

Malgrat que no s'ha superat cap rècord de temperatura màxima, l'excepcionalitat ha estat en la persistència de temperatures per sobre de la mitjana. Així, s'han registrat fins a 17 dies d'anomalia superior als 5 graus i no hi ha hagut cap dia amb anomalia negativa.

Fins al dia 9 de juny, el pas de diversos fronts de l'Atlàntic van afavorir els ruixats de tarda que van limitar l'augment de temperatures. A partir del dia 9, però, la presència persistent d'un embossament d'aire fred a l'oest de la península Ibèrica va provocar un augment de latitud d'una massa càlida del nord d'Àfrica que ha caracteritzat el mes.

Aquesta situació ha provocat dues ratxes càlides, sense arribar a ser onades de calor ja que no s'han acumulat tres dies amb els llindars d'onada de calor. La primera ratxa va durant cinc dies, entre el 18 i el 22 de juny, mentre que la segona va començar el dia 27 i el darrer dia de mes encara no havia acabat.

Pel que fa a la precipitació acumulada i la comparació amb la mitjana climàtica, cal destacar que el juny d'enguany ha estat lleugerament sec respecte de la mitjana de precipitacions. D'aquesta manera, les acumulacions més abundants s'han produït a l'estació de Borda Vidal (107,3 mm), tot i que la mitjana de totes les estacions ha estat de 71,1 mm.

Degut al seu caràcter tempestuós, les precipitacions al juny han estat irregulars: al nord han sigut més freqüents al llarg del mes, mentre que al centre i sud s'han concentrat sobretot amb els episodis dels dies 22 i 23. El diumenge 22 es va produir l'acumulació màxima de precipitació del mes en 24 hores: 60,9 mm a l'estació de Borda Vidal, dels quals 49,5 mm es van acumular en només una hora.

Finalment, i pel que fa al vent, els dies més ventosos han estat el 2, l'11 i el 12 de juny. Les ràfegues més fortes registrades van ser de 98,6 km/h a la tossa d'Espiolets el dijous 12 de juny.