Grandvalira Soldeu-el Tarter i Pal Arinsal entrega 9.869 euros al centre de dia Valls del Nord

Les 13.376 microdonacions d'arrodoniments de clients de Grandvalira Soldeu-el Tarter i Pal Arinsal (Setap365) s'han concretat en 9.869 euros entregats a la Creu Roja Andorrana per destinar-los al centre de dia Valls del Nord de la Massana. Els fons serviran per "millorar la qualitat de vida de la gent gran dependent del Principat", segons es destaca en un comunicat. L'entrega del xec al centre gestionat per l'ONG l'ha fet el director general de Setap365, David Hidalgo, a la presidenta de l'entitat, Vicky Marrugat, i en presència de la directora de la Fundació Bomosa, Mercè Miguel, amb qui s'impulsa la iniciativa solidària.

La tercera edició de les microdonacions amb arrodoniments serà per Bicicletes sense fronteres, que treballa per millorar la vida de persones en situacions menys afavorides mitjançant la bicicleta com a eina d'integració, indiquen des de Grandvalira Resorts.