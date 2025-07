El fons de reserva reforma tres pisos buits de Prada Casadet

La propietat del complex residencial de Prada Casadet, el fons de reserva de jubilació, ha tret a concurs les obres de reforma de tres unitats immobiliàries, actualment buides. Es tracta de dos pisos d’un centenar de metres quadrats i un tercer que en té una cinquantena. Els treballs s’han pressupostat en 142.000 euros i les empreses podran presentar ofertes fins al 14 d’agost. En paral·lel, resta pendent la reforma integral de l’edifici, que s’executarà en tres anys i que es preveu en el pressupost d’aquest exercici.

Un nou reglament obliga a publicitar els immobles per arrendar



Un nou reglament regula l’accés als immobles de lloguer de l’edifici; s’ha d’informar públicament per garantir-ne la concurrència. De moment, no hi ha cap habitatge. Sí que hi ha un local i ahir se n’informava al BOPA, en compliment de la normativa. Té 110 metres quadrats i el preu mínim d’arrendament és de 15 euros per metre. Els interessats han de presentar l’oferta econòmica i lliurar la documentació requerida abans del 31 de juliol a les 12 hores. L’espai s’havia usat per a activitats extraescolars. Es precisa que “el fons de reserva de jubilació està disposat a negociar una carència del lloguer i/o una reducció temporal de la renda pactada en funció de la inversió que es dugui a terme”. Un dels elements que es valoraran és la compatibilitat de l’activitat que s’hi vol fer amb les normes de convivència de l’edifici.