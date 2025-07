Fins a quinze alumnes completen el curs al Taller d’emprenedors

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La ministra d’Economia i Treball, Conxita Marsol, va presidir ahir la cloenda de la 25a edició del Taller d’emprenedors, un programa consolidat que des de fa un quart de segle impulsa la creació de projectes empresarials. L’acte va comptar amb la participació de representants institucionals i dels emprenedors que han finalitzat el curs. Enguany, el taller ha rebut 30 sol·licituds, de les quals han estat seleccionats 21 participants, majoritàriament dones (quinze dones i sis homes). Finalment, quinze han completat el curs i han optat al nou Premi reconeixement, que cobreix fins a 600 euros en despeses d’obertura de comerç als que acabin constituint la seva empresa. A més, s’han atorgat premis econòmics als cinc millors plans d’empresa, amb dotacions de 4.000, 2.000, 1.000, 800 i 600 euros, així com un Premi a la innovació de 2.000 euros. El projecte guanyador per als millors plans d’empresa ha estat un disseny arquitectònic i modelatge d’espais en 3D impulsat per Ricardo Guerra. En segon lloc, la iniciativa de l’elaboració artesanal i ecològica d’espelmes, de Marta Terrero, i tercera, la proposta d’Elía Villa, amb un centre multidisciplinari d’esports i salut.