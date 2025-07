Entre els països amb la ràtio més alta d’accidents laborals a Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les dades del 2022 situaven Andorra entre els estats europeus amb una de les ràtios més altes d’accidents laborals no mortals. Amb 2.762 incidents per cada 100.000 treballadors, només França (2.800) i Dinamarca (3.581) superaven aquest índex. Aquesta elevada incidència col·locava el país per davant de la mitjana de la Unió Europea i de països veïns com Espanya (2.463) i Portugal (2.573), tot i que amb una població laboralment activa molt inferior. La ràtio d’accidents fatals del mateix any, d’1,83 per 100.000 treballadors, també superava lleugerament la mitjana europea (1,66), tot i mantenir-se per sota dels valors de França (3,49) i Espanya (2,03).