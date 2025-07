Desmantellada una plantació de marihuana a Ribera d'Urgellet

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous una plantació de marihuana en un antic prostíbul a peu de la C-14 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. El cos policial van fer l'entrada a l'edifici, sense condicions d'habitabilitat i amb una instal·lació d'aire condicionat amb una connexió il·legal a la xarxa elèctrica, on van trobar els dos homes, de 52 i 62 anys, que van ser detinguts. A la planta baixa van trobar 653 plantes en procés de producció que feien entre 1,5 i 2 metres d'alçada. A banda de les plantes, els Mossos van localitzar 1 quilo de cabdells envasats al buit, 3 quilos de material picat, la màquina per recol·lectar cabdells i altres estris i materials per preparar la collita.