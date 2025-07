Acaba l'excavació del monument megalític del Túmul del Cubil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El projecte de recerca arqueològica impulsat pel Govern i el comú d'Encamp ha culminat amb la finalització de l'excavació del Túmul del Cubil, el primer monument megalític excavat i documentat a Andorra. El jaciment, situat a la Ruta dels Orris, confirma la presència de construccions funeràries de més de 4.000 anys d'antiguitat a l'alta muntanya del Principat.

Es tracta d'una estructura funerària de 14 metres de diàmetre amb una gran llosa central que cobreix una cambra sepulcral, que data d'entre el 2340 i el 2064 AC, segons les anàlisis radiocarbòniques realitzades. Segons l'arqueòleg responsable del projecte, Josep Font Piqueras el descobriment obre una nova via d'interpretació per al megalitisme pirinenc i desmenteix de ple la creença que no hi havia ocupació al Pirineu.

La directora del departament de Patrimoni Cultura, Isabel de la Parte, ha destacat que el projecte situa Andorra en el mapa europeu de la recerca prehistòrica de muntanya. Per la seva banda, la responsable de Patrimoni Natural del comú, Vanessa Carrascosa, ha ressaltat la importància de la Ruta dels Orris com a itinerari cultural que connecta diversos jaciments únics.