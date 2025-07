El Centre de Protecció Caní adapta l’horari d’estiu per protegir els gossos de la calor

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Centre de Protecció Caní (CPC) modificarà a partir de demà, dissabte 5 de juliol, el seu horari d’obertura per adaptar-se a les condicions climàtiques de l’estiu i afavorir el passeig dels animals en franges de menor insolació. Fins al dilluns 8 de setembre, el recinte obrirà al públic de les 7.30 h a les 12.30 h del migdia.

La decisió, impulsada per GosSOS, entitat gestora del servei, i validada pel Govern, que n’és el titular, s’emmarca dins d’un conjunt de mesures per minimitzar els efectes de les altes temperatures en els animals allotjats al centre. L’objectiu és reduir el risc de cops de calor, especialment en episodis d’onada de calor com els registrats recentment.

A més, aquest dimecres 2 de juliol, el personal del CPC ha rebut una formació específica sobre la prevenció i l’actuació davant cops de calor en gossos, a càrrec del veterinari Jordi Giné, d’Anicura Món Veterinari. El curs ha abordat la detecció precoç dels símptomes, les mesures a aplicar i els primers auxilis necessaris en aquests casos. Des de finals de juny, el centre també ha posat en marxa altres mesures per millorar el benestar dels animals, com la instal·lació de carpes d’ombra i d’una piscina per afavorir-ne la refrigeració. A partir del 9 de setembre, el CPC recuperarà l’horari habitual, de les 10 h a les 14 h.