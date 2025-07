Publicat per

El 77,8% de l’electricitat consumida a Andorra l’any passat va ser d’origen renovable, segons les dades publicades per FEDA en el càlcul anual del mix energètic. Aquesta xifra suposa un salt important respecte al 69% de l’any anterior i consolida l’estratègia del país cap a un model energètic més net i sostenible.

La fotovoltaica creix per les instal·lacions de particulars



L’augment s’explica per dues vies principals, segons el comunicat de FEDA: d’una banda, la millora en la producció nacional, que ha arribat als 136.294 MWh, cobrint el 24% de la demanda elèctrica del país; de l’altra, la compra de certificats d’origen renovable per part de FEDA per garantir que una part significativa de l’energia importada també sigui neta. Aquest compromís s’emmarca dins del pla de sostenibilitat de la parapública, que preveu que l’any 2030 tota l’electricitat importada tingui origen renovable.

El mix de l’any passat incorpora un 77,8% d’energia d’origen renovable



Pel que fa a l’origen de les fonts, l’energia eòlica encapçala el mix amb un 50%, gràcies a la compra de certificats procedents dels països veïns. La segueixen la hidràulica amb un 23,2%, la fotovoltaica amb un 3,6% i altres fonts renovables amb un 0,5%. En paral·lel, l’ús de combustibles fòssils s’ha reduït dràsticament: fuel i carbó sumen menys de l’1% del total, mentre que el gas representa el 2,75%. L’energia nuclear, tot i mantenir certa presència, ha baixat fins al 14%, un 3% menys que l’any passat.

Cogeneració

La producció hidràulica nacional es manté com la font principal amb 87.749 MWh generats, però destaca especialment l’impuls a la fotovoltaica, que ha assolit 19.473 MWh, gràcies sobretot a les instal·lacions de particulars. Altres infraestructures, com la central de cogeneració de Soldeu, el centre de valorització de residus o les minicentrals hidràuliques, també contribueixen a aquest avenç. De cara al futur, projectes com el parc eòlic del pic del Maià ajudaran a reforçar la capacitat de generació elèctrica renovable.

Aquest progrés ha permès reduir el factor d’emissió de l’electricitat a només 32 grams de diòxid de carboni equivalent per kWh, un indicador clau per minimitzar la petjada de carboni.