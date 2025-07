El 42% d’usuaris de la Batllia es mostren poc o gens satisfets

La percepció ciutadana sobre el sistema judicial andorrà presenta llums i ombres. Segons les dades recollides per l’Observatori, el 50% dels enquestats diuen que estan molt o bastant satisfets amb el funcionament de la justícia, però quan es pregunta només a aquells que hi han tingut contacte personal, el panorama canvia dràsticament.

“Entre els que hi tenen relació, són menys positius. No és que siguin negatius, però la proporció de persones que són més crítiques és més elevada”, va indicar Micó. Un 42,6% de les persones que han participat en un procés judicial es mostren poc o gens satisfetes amb el sistema. A més, el 58% d’aquest grup manifesta que, si és possible, millor evitar recórrer a la justícia per culpa de la lentitud, i dels que no han participat en cap procés, la xifra arriba al 38,9%.

El 39% de les persones amb contacte judicial van guanyar el cas



Cal destacar que el 39% de les persones amb contacte judicial van guanyar el cas, mentre que un 31% el van perdre i un altre 20% no en coneix encara el resultat. Així i tot, la confiança no millora després de l’experiència judicial, ja que només el 10,7% diu que la seva experiència li ha fet guanyar confiança, mentre que el 19,7% la va perdre.

Davant d’aquestes dades, el Consell Superior de la Justícia va anunciar ahir mesures per reduir la lentitud dels processos judicials i reforçar la confiança ciutadana, millorant la transparència.