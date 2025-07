Publicat per

El departament de Mobilitat va registrar retencions al centre de la capital ahir a la tarda a causa de les obres de FEDA Ecoterm i el comú d’Andorra la Vella a l’avinguda del Consell d’Europa i al pont de París. Davant la impossibilitat de circular en sentit sud per l’avinguda, els vehicles que volen accedir al centre de la capital des de la rotonda de la Dama de Gel han de desviar-se pel carrer de la Unió i, després, les avingudes Tarragona i Salou.

Mobilitat recomana evitar la circulació pel túnel del Pont Plat



Els treballs afectaran la circulació fins al pròxim 4 d’agost. Durant aquest període, Mobilitat demana evitar la circulació pel túnel del Pont Pla en hores punta i recomana utilitzar el túnel de les Dos Valires per accedir des de la vall del nord fins al centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Com a alternativa, també es pot fer ús de l’avinguda Fiter i Rossell. Les retencions podrien ser encara més importants si els conductors no segueixen les vies alternatives proposades, va alertar ahir Mobilitat en un missatge publicat en els comptes oficials a les xarxes socials.

Una de les màquines de les obres.Fernando Galindo

Els problemes a la xarxa viària van concentrar-se sobretot a partir de dos quarts de cinc de la tarda. També hi va haver retencions a l’entrada a la Massana en sentit sud. La circulació no va tornar a ser fluïda a tota la xarxa viària fins a dos quarts de vuit del vespre, aproximadament, segons la informació publicada per Mobilitat.