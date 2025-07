Ramón Tamames conversarà sobre la política espanyola i mundial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Doctorat en Dret i Ciències Econòmiques per la Universitat de Madrid i després d’haver continuat els estudis polítics a la London School of Economics, Ramón Tamames aterrarà el pròxim 8 de juliol al país per oferir una conferència amb els membres de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). Una trobada en què es preveu que pugui compartir els seus punts de vista i reflexions sobre l’escenari mundial, europeu i espanyol en un moment en què l’actualitat mundial està constantment en controvèrsia.

Més conegut per ser economista i polític en ser escollit membre del comitè executiu del Partit Comunista d’Espanya des de l’any 1976, va tornar a estar en el focus polític espanyol l’any 2023, en què va ser un dels candidats a la presidència del govern d’Espanya per VOX en la moció de censura contra l’actual president, Pedro Sánchez.