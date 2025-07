La quota d’estiu per a treballadors temporers ja ha autoritzat 455 dels 600 llocs disponibles, segons va informar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. “El procés avança amb normalitat i encara queden més de 140 places disponibles”, va afirmar, descartant ara per ara qualsevol flexibilització del sistema, tot i les demandes expressades per l’empresariat del sector turístic. S’han exposat 513 sol·licituds fins ara.

La ministra va recordar que “el sistema de quotes és una eina de control del creixement i mentre no s’esgotin les places actuals no hi ha raó per modificar-lo”. Amb tot, va obrir la porta a futures revisions si la situació ho justifica. “Som un Govern que escolta el sector i si arriba el moment ho valorarem”, va assegurar.

Drogodependència

La sessió també va servir per a la presentació oficial del nou pla nacional contra les drogodependències, a càrrec de la ministra de Salut, Helena Mas. El pla actualitza l’anterior decretat el 2004 i inclou vuit línies estratègiques, entre les quals destaquen la reducció de l’oferta, la detecció precoç, la formació i la implicació de la societat civil.

“El repte és complex: nous perfils, noves substàncies i una realitat social canviant”, va assenyalar Mas. En aquest sentit, el pla incorpora un enfocament transversal amb participació de diversos ministeris i entitats, i estableix un grup de treball interministerial.

Mas va destacar que la formació és clau, amb 422 tallers que han arribat a uns 9.200 alumnes, així com accions formatives adreçades a professionals com ara monitors d’esplai, policies, bombers o agents penitenciaris, preparant-los per actuar davant situacions relacionades amb el consum de substàncies. També va mencionar les formacions específiques dirigides als punts joves, especialment en contextos com les festes majors, per fomentar una actitud preventiva entre els joves. A més, la ministra va afirmar que es crearà un sistema de vigilància del consum i salut mental. “Ja tenim dades parcials, com 672 adults atesos a la unitat de conductes addictives el 2024, dels quals el 57% pateixen trastorns per alcohol”, va detallar. També s’estan recollint dades que es presentaran al setembre.

El consell també va aprovar el projecte de llei del pla d’estadística 2026-2029, amb 231 activitats estadístiques, vuit de les quals són noves. “Volem estadístiques rellevants, digitals i amb una governança de dades sòlides”, va subratllar Marsol.

REGISTRE OBLIGAT PER ALS GUIES DE MUNTANYA “És una llei pactada amb l’Associació de Guies de Muntanya i respon a una necessitat del país”, va destacar Marsol. Govern va aprovar el projecte de llei que estableix que els guies de muntanya hauran d’acreditar una titulació oficial de l’Efpem o una formació reconeguda, tenir un nivell B1 de català, contractar una assegurança amb una cobertura mínima de 600.000 euros i inscriure’s en un registre que gestionarà el ministeri d’Economia.



Durant l’exercici professional hauran de portar un carnet identificatiu, i en cas d’incompliment la norma preveu sancions que poden arribar als 50.000 euros i fins a cinc anys d’inhabilitació.