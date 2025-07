Preacord entre sindicats i CEA per impulsar la representativitat dels treballadors en les empreses

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els sindicats i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) han arribat a un preacord per millorar la representativitat dels treballadors en el si de les empreses. Així s'ha posat en evidència en el marc de la reunió del consell econòmic i social (CES), després de la qual la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha celebrat aquest apropament dels posicionaments: "Estem contents i vull felicitar especialment tant els sindicats com la patronal que estan demostrant una voluntat d'arribar a trobar unes solucions de cessió per totes les parts que ens permeti arribar a fer aquesta modificació de manera consensuada", ha manifestat, i ha destacat que si finalment al setembre es pot tancar un acord ja es començaria a treballar en la redacció de la modificació de llei. Segons han exposat els representants de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) com de la CEA, l'objectiu és que els tràmits perquè hi hagi comitès i representants d'empreses no siguin tan feixucs i que la norma sigui més adaptada a la realitat del país.

"L'estructura que hi ha ara dins de la llei és una estructura que està dins els paràmetres que utilitza la Unió Europea" per a les eleccions de treballadors, però "això s'ha d'intentar adaptar a la casuística que té Andorra", ha manifestat el president de la CEA, Gerard Cadena, que ha explicat que el que s'està buscant és "una mica la facilitat perquè hi pugui haver representants de cadascun dels sectors i que, per tant, es doni el màxim de facilitats". "El que nosaltres volem és que sigui més fàcil poder tenir uns representants perquè interessa a tots plegats", ha emfasitzat.

En el mateix sentit s'ha manifestat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, que ha detallat que els canvis que ara han de ser validats per la CEA, ja que per als sindicats ja són bons, suposaran "un gran pas endavant" perquè "realment avançarà moltíssim o farà avançar moltíssim les relacions entre treballadors i empresaris en aquest país i farà que les empreses d'Andorra siguin molt més competitives del que són avui en dia". En aquest sentit, ha valorat que s'està "avançant molt amb el que és la representativitat dels treballadors a dins de la mateixa empresa i buscar les maneres que aquests treballadors puguin accedir a aquestes eleccions als comitès d'empresa i dels delegats dels treballadors" sense haver de complir amb tots els tràmits "carregosos" que s'han de fer actualment.

Les modificacions sobre la taula

Entrant més al detall de les modificacions al codi de relacions laborals, Ubach ha concretat que en el cas dels comitès d'empresa, a banda d'alleugerir els tràmits perquè es puguin constituir, cal que "se li donin les potestats que han de tenir i que tenen a la resta d'Europa o a la resta del món". En aquest sentit, ha recordat que per exemple negociacions sobre els salaris o quan hi ha expedients de regulació de l'ocupació són l'ens en el si del qual hi ha d'haver aquestes discussions. "Si volem avançar cap a una homogeneïtzació del que és el sistema empresarial a Andorra amb la resta del món, s'ha de canviar tot això", ha dit Ubach, que també ha valorat que estigui sobre la taula que els empresaris puguin impulsar d'alguna manera les eleccions d'aquests comitès. A més a més, ha destacat que "hi ha una sèrie de proteccions que s'han de posar en marxa" perquè aquesta acció de representació es pugui dur a terme per part dels treballadors amb total llibertat. I quant als representants dels treballadors, i tenint en compte que un percentatge molt elevat d'empresa tenen menys de deu empleats i que, per tant, avui en dia no haurien de tenir aquesta figura, des de l'USdA s'advoca perquè hi hagi aquesta representació, ja que si no, s'està "deixant el 80% de les empreses del país sense tenir la representació dels treballadors". Al seu torn, Cadena ha manifestat que ara com ara la llei fixa el topall en onze empleats i que s'està valorant que ja que hi ha d'haver un delegat per altres qüestions com per exemple la higiene i salut en el treball es pugui trobar l'encaix per a aquesta figura en empreses petites.

Tal com s'ha esmentat, els acords ara hauran de ser validats per la CEA, però a priori Cadena s'ha mostrat optimista que hi pugui haver entesa en el si de la patronal si bé ha recordat que cada sector és diferent i que segurament es podrà arribar a un acord de mínims" perquè es pugui modificar el codi de relacions laborals i que "durant el mes de setembre" es pugui "validar".

Marsol també s'ha mostrat optimista que hi hagi aquesta entesa final i ha valorat que a l'executiu els "satisfà" els canvis que es proposen, però "sobretot" que "hi hagi aquest acord que siguem capaços de remar tots cap al mateix costat i veure que hi ha unes necessitats, tant per una part com per l'altra, de modificar unes lleis".

D'altra banda, cal destacar que l'USdA ha aprofitat novament la reunió del CES per tornar a posar sobre la taula la preocupació sobre la situació de l'habitatge, ja que "tots els habitants d'Andorra es mereixen poder tindre un habitatge amb un preu assequible", ha reiterat Ubach.