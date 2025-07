Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va assegurar ahir que no s’ha introduït cap canvi en l’aplicació de la inversió estrangera en immobles: que la Llei òmnibus replica el criteri de la normativa que va desenvolupar el tribut i que l’han de pagar estrangers no residents i els que faci menys de tres anys que viuen al Principat, així com els andorrans no residents. La ministra negava la interpretació d’un informe elaborat per especialistes en dret fiscal d’un despatx belga –el Diari n’informava dilluns–, que sostenia que un canvi introduït a l’abril eximia del pagament els andorrans no residents i que, per tant, s’havia modificat el criteri de residència pel de nacionalitat i es contravenien els principis dels convenis de no doble imposició. Així doncs, si no pagaven andorrans no residents tampoc ho havien de fer els d’aquells països amb CDI en vigor, com ara espanyols i francesos, per evitar-ne la discriminació.