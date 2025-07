Higini Cierco haurà de declarar com a testimoni del cas Pujol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'exmàxim accionista de BPA Higini Cierco és un dels 255 testimonis convocats per declarar al judici per l'anomenat cas Pujol contra l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus fills, que es celebrarà a l'Audiència Nacional espanyola a partir del 10 de novembre, segons publiquen diferents mitjans catalans. El tribunal ha citat altres responsables de la cúpula del banc desaparegut, polítics catalans com l'actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que va formar part de l'últim govern de l'expresident de la Generalitat.

El judici se celebrarà en 55 sessions contra Jordi Pujol, els seus set fills i deu persones més que estan acusats dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercatil i contra la hisenda pública. La fiscalia anticorrupció demana 29 anys de presó per al fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, 9 anys per al pare, Jordi Pujol Soley, i entre 8 i 14 anys per a la resta de fills. L'altra condemna més alta es la petició per a Mercè Gironès, exdona del fill gran, per l'acusació d'intentar amagar el patrimoni durant la investigació.

La causa judicial es basa en l'acusació de la Fiscalia sobre presumptes activitats il·licites de la família Pujol Ferrusola en estimar que van actuar conjuntament com a mínim des del 1991 per ocultar una “quantitat ingent de diners a Andorra producte de l’afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diversos concursos públics de l’administració pública catalana”, segons recollia l'escrit d'acusació. Que afegia que l'expresident català i la seva dona ja difunta, Marta Ferrusola, haurien acordat distribuir els diners en diferents comptes a nom d'ella i dels fills en una entitat bancària andorrana, i atribuïa la gestió dels fons al primogènit de la familia.