Els accidents laborals van pujar un 3,1% fins als 1.509 al 2024

El nombre d'accidents laborals comptabilitzats per la CASS durant l'any 2024 ha estat de 1.509, segons l'informe publicat aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquesta xifra representa un augment del 3,1%. Per elaborar l'estudi es tenen en compte els accidents laborals en el lloc de feina, incloent-hi els desplaçaments, i els que causen més de tres dies de baixa. Del total, dos dels sinistres van ser amb víctimes mortals, un es va produir en el lloc de treball i l'altre durant el desplaçament.

El departament d'Estadística ha calculat la mitjana d'accidents laborals del període 2020-2024, que es situa en 1.380 accidents per any, una tendència a l'alça, segons les dades. Per gènere, els homes pateixen la major part, al voltant de 3 de cada 4 casos (77,7%). Tenint en compte la nacionalitat, les persones d'altres nacionalitats i els espanyols són els que més accidents tenen, un 27% i un 26,6%, respectivament. La majoria dels sinistres són per esquinçades (39,5%) o contusions (28,5%) i es concentren als genolls (13,2%), a la columna lumbar (11,6%) i als dits de la mà (11,3%). La parròquia que concentra més accidents laborals és Andorra la Vella amb el 32,4%.