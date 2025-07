La delegació del Consell General impulsa una resolució per evitar la fuga de talent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La delegació del Consell General, representada per Meritxell López i Pol Bartolomé, ha impulsat una resolució per evitar la fuga de talent, en la 32a sessió anual de l'Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA), que s'ha celebrat a Porto.

En l'elaboració del text hi han participat joves parlamentaris de sis països, i López i Bartolomé han subratllat la necessitat de "promoure programes i iniciatives d'emprenedoria i diversificació econòmica que animin els joves a quedar-se, crear i innovar als seus països d'origen".

També s'ha donat suport a una esmena, que ha estat aprovada, que destaca la importància d'integrar el multilingüisme als fòrums interparlamentaris. La delegació andorrana ha presentat una esmena, aprovada per àmplia majoria, que encoratja als estats als estats participants a prendre les mesures necessàries per enfortir la cooperació mundial per la prevenció, preparació i resposta davant de les pandèmies.