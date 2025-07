El CSJ impulsa mesures per reforçar la confiança ciutadana en la Justícia

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha presentat un conjunt de mesures per continuar reforçant la confiança en el sistema judicial andorrà i modernitzar-ne l’estructura, després dels resultats de l’últim Observatori de l’AR+I. Tot i que la percepció general de la ciutadania es manté positiva, la lentitud en la tramitació de processos continua sent un dels principals reptes.

Per fer-hi front, el CSJ ha intensificat les accions encaminades a millorar la transparència i l’eficiència, segons ha informat en un comunicat de premsa. Durant els darrers mesos s’han realitzat inspeccions a la Batllia i al Tribunal de Corts, a més d’informes del Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia, que han permès detectar els òrgans jurisdiccionals amb més dificultats i aplicar-hi mesures correctores.

Un dels instruments clau és el pla de xoc per agilitzar les tramitacions, que ja mostra resultats positius. Paral·lelament, la implantació de l’Expedient Judicial Electrònic suposa un pas endavant en la digitalització del sistema judicial. En l’àmbit intern, el CSJ ha aprovat el nou reglament d’estructura orgànica i un codi ètic institucional, amb l’objectiu de reforçar la transparència i el rigor. A més, es manté un pla formatiu consolidat per garantir l’actualització jurídica i multidisciplinària dels professionals de la Justícia.

Pel que fa a l’atenció ciutadana, s’ha implantat el Codi Lila per millorar l’acompanyament a les víctimes de violència de gènere i s’ha creat un formulari per facilitar el contacte directe amb la institució. Finalment, el CSJ ha iniciat un diàleg amb el Govern i el Consell General per revisar el disseny institucional del sistema judicial i adaptar-lo a les necessitats actuals del país.