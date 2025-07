Al Consell, només roba formal

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Des d’ahir, accedir al Consell General implica respectar un codi de vestimenta formal que exclou els pantalons curts, les xancletes i els vestits o faldilles excessivament curts. És a dir, queden restringides les peces de roba d’estiu informals. Es demana als periodistes i al personal acreditat que la vestimenta sigui adequada i “de caràcter institucional”. Així ho van indicar des del Consell General mitjançant un correu electrònic enviat a tots els mitjans de comunicació. En aquest, s’informava que queda prohibit l’accés al Consell General amb qualsevol mena de pantalons curts i qualsevol calçat obert que mostri gran part dels peus. També anunciava que els vestits o les faldilles han de tenir una llargada mínima pròxima al genoll.

El Consell General no és l’única institució andorrana que exigeix un codi de vestimenta, en la majoria de comuns és obligatori que tots els consellers vagin vestits de negre. Tot i així, ara per ara, no està estipulat que els periodistes o els convidats hagin d’anar vestits d’una manera determinada.

Ara bé, malgrat que el Consell General sigui la primera institució andorrana que fa extensiu un codi de vestimenta a periodistes i visitants, més enllà dels càrrecs electes, aquesta voluntat de fixar un codi en espais institucionals no és nova ni exclusiva. Arreu del món, molts parlaments i cambres legislatives han regulat la vestimenta de manera més o menys explícita amb l’objectiu de garantir el decòrum i la neutralitat dels espais.