El calendari del referèndum enfronta Riba amb Escalé i Montaner

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha reprès avui la compareixença legislativa del 19 de maig per donar l’oportunitat als consellers de formular les preguntes que aquell dia van quedar pendents. La primera part s’ha centrat en el calendari del referendum; Concòrdia i Andorra Endavant han coincidit en reclamar que la consulta vinculant es faci abans que es pronuncïi el parlament europeu perquè sostenen que un ‘no’ d’Andorra quan Europa ja s’hagi posicionat formalment a favor de l’acord suposarà un dany reputacional. La presidenta del grup d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha afegit fins i tot el risc de repressàlies. Landry Riba ha rebutjat els arguments de l’oposició: “el risc reputacional no hi és, hi seria si diguéssim de cop que féssin un referèndum, però ja fa deu anys que ho diem”.

El president del grup parlamentari de Concòrdia ha considerat que la seqüència actual, esperar a la finalització del tràmit a Brussel·les pot fins i tot suposar un “xantatge” en el sentit que els electors favorables al no poden acabar modificant el posicionament forçats per la decisió europea. La discussió ha elevat el to quan el secretari d’Estat ha interpretat que planteja la modificació del calendari per l’objectiu polític que guanyi la negativa a l’acord. Escalé s’ha enutjat, denunciant que se’ls acusa que només busquen guanyar les eleccions i els càrrecs:”jo no dubto que vostè defensa el millor per Andorra, demano la mateixa cortesia”. Montaner s’hi ha afegit, contra Riba: “potser vostès si que pensen en el rèdit polític”.

Durant la compareixença Riba també ha deixat clar que la legislació actual no permet una aplicació provisional de l’acord i, en un escenari d’acord mixt (que haurà de ser avalat pels 27 parlaments) i de si al referèndum, si es pretén una aplicació provisional, caldrà canviar la llei.