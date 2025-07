Andorra té censats 9.514 gossos i 5.090 gats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La xifra d'animals d'animals de companyia censats s'ha incrementat en gairebé 1.400 exemplars durant el 2024, el que representa un increment del 10,3% respecte l'any anterior que correspon al creixement de 13.242 animals a 14.604, segons publica avui Estadística. L'informe detalla que al Principat hi ha 9.514 gossos i 5.090 gats donats d’alta al registre d'animals de companyia (RAC), amb un augment de 340 cans i de 1.022 gats l'any passat. I s'especifica que la pujada del nombre de gats està motivada per la gestió de les colònies de gats de carrer, que han començat a tenir microxip d'identificació per part dels comuns, als quals correspon la responsabilitat d'aquests animals.

Les altes al registre al llarg de l'últim any han estat de 1.554, la variació més baixa des del 2020 perquè el 2023 van ser 1.649 altes; 2.281 durant el 2022, i 1.853 el 2021.

Estadística indica que Andorra la Vella és la parròquia amb més animals de companyia censats, amb 3.339, dels quals 1.989 són gossos i 1.350 gats. La Massana ocupa el segon lloc amb 2.473, que corresponen a 1.543 gossos i 930 gats; Escaldes-Engordany té amb 2.247, repartits en 1.455 gossos i 792 gats; i Encamp suma 2.234 mascotes, amb 1.566 gossos i 668 gats.

L'informe exposa que la raça de gossos més comuna l'any passat és la de creuat, amb 1.932; el segon lloc és per al terrier de Yorkshire, amb 710; del border collie, amb 583; i del bichon maltès, amb 432. Pel que fa als gats, els 3.930 exemplars de comú europeu la converteixen en la raça més nombrosa. Molt lluny queden els 276 del tipus creuat, els 186 del persa i del siamès hi ha 166 animals.

La distribució per sexes mostra que un 51,3% són mascles i un 0,6% no s'ha especificat.

Les dades de la població de gossos i gats al país varien a més per les baixes que es fan al registre de tots els animals que tenien més de 17 anys en finalitzar l'any passat, malgrat no haguessin estat donats de baixa del RAC pels propietaris, segons especifica Estadística. Un 36% dels gossos registrats tenen entre 5 i 10 anys, un 31,2% entre 1 i 5 anys, i en els cas dels gats un 43,2% tenen entre 1 i 5 anys.

