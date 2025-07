El 95% del personal del SAAS se sent reconegut per la feina

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El 95% dels professionals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) afirmen sentir-se reconeguts per la seva feina i el 92% valoren positivament les oportunitats de desenvolupament professional. Així ho van indicar els resultats de l’enquesta de clima i salut laboral impulsada per la direcció, que va comptar amb la participació de 647 treballadors, un 53% de la plantilla total. Es va tractar com un exercici d’escolta activa considerat pendent des de fa temps per la institució, amb l’objectiu de detectar punts de millora reals a partir de les percepcions internes.