El 78% de l’electricitat consumida el 2024 va ser d’origen renovable

El 77,8% de l'electricitat consumida a Andorra durant l'any 2024 va provenir de fonts renovables, segons les dades del càlcul anual del mix energètic publicat per FEDA. Aquesta xifra representa un increment notable respecte al 69% registrat el 2023.

L’increment s’explica, principalment, per l’augment de la producció renovable nacional i la compra de certificats d’origen renovable per a una part de l’energia importada. Destaca especialment l’energia eòlica, que amb un 50% del total, s’ha convertit en la principal font del mix elèctric andorrà, seguida de la hidràulica (23,2%) i la fotovoltaica (3,6%).

La producció nacional va cobrir el 24% de la demanda elèctrica del país, assolint els 136.294 MWh. D'aquests, 87.749 MWh van provenir de la central hidroelèctrica de FEDA, mentre que les instal·lacions fotovoltaiques —impulsades majoritàriament per particulars— van generar 19.473 MWh. També hi van contribuir altres infraestructures com la central de cogeneració de Soldeu, el centre de valorització de residus i diverses minicentrals hidràuliques.

En paral·lel, l’ús de combustibles fòssils va continuar reduint-se: el fuel i el carbó junts no arriben a l’1% del consum, i el gas representa un 2,75%. L’energia nuclear va suposar el 14% del mix, amb una caiguda de tres punts respecte a l’any anterior. En conjunt, les fonts no renovables només sumen el 22,72%.

Aquest avenç permet situar el factor d’emissió de l’electricitat consumida a Andorra en només 32 grams de CO₂ equivalent per kWh subministrat, una dada que contribueix decisivament a reduir la petjada de carboni del país.