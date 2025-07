El youtuber 'Valyrio' declara a Espanya després de ser extradit des d'Andorra

El youtuber detingut Álvaro Martín, conegut com Valyrio@xarxes

El youtuber Álvaro Martín, conegut com a ‘Valyrio’, serà interrogat aquest divendres per la jutgessa María Tardón a l’Audiència Nacional espanyola, després de ser extradit des d'Andorra, per la seva presumpta implicació en una xarxa criminal dedicada al robatori i venda de dades personals procedents de sistemes públics i privats.

Martín, detingut el maig passat a Andorra i extradit a Espanya, podria continuar en presó provisional segons el criteri judicial. La trama, desarticulada a través de l'‘Operació Borraska’, estaria liderada per l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i inclouria també el hacker José Luis Huertas, conegut com ‘Alcasec’.

Segons la instrucció, l’organització utilitzava tecnologia avançada per emmagatzemar i analitzar informació obtinguda il·lícitament, amb una infraestructura legal aparentment dissenyada per blanquejar dades i legitimar les activitats. La causa investiga delictes com blanqueig de capitals, organització criminal i accés indegut a sistemes informàtics.