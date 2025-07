Publicat per

La policia ha detectat prop de 80 infraccions durant la darrera campanya de seguretat viària centrada en motocicletes i ciclomotors, que es va dur a terme entre el 9 i el 26 de juny. En total, es van efectuar 178 controls arreu del país.

La infracció més habitual ha estat no respectar la senyalització horitzontal, amb una cinquantena de sancions. També s’han registrat múltiples casos per avançar trepitjant una línia contínua i circular amb escapaments lliures, incomplets o no homologats, en contra del que estipula el fabricant del vehicle.

Altres infraccions detectades inclouen la no presentació a la ITV dins del termini establert, circular sense distintiu d’inspecció, no poder mostrar l’assegurança obligatòria, no portar guants, conduir amb permisos inadequats o sense carnet, i deficiències en els miralls retrovisors o en l’estat dels pneumàtics.

El cos de seguretat va efectuar 178 controls entre el 9 i el 26 de juny



L’objectiu de la campanya era prevenir conductes de risc, com ara els avançaments indeguts o l’excés de velocitat, així com verificar l’estat tècnic i administratiu dels vehicles.

Tot i que l’operació es va tancar dijous, la policia recorda que amb el bon temps augmenta l’ús de motos i ciclomotors i, amb això, també creixen els accidents i les queixes per soroll. Per aquest motiu, demanen als conductors que extremin la precaució i compleixin el Codi de circulació.