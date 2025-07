Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La CASS aplica des d’ahir nous criteris per al finançament d’ulleres i lents de contacte. Els nous criteris suposen que la Seguretat Social finançarà unes ulleres per any per als menors de sis anys, i cada dos anys en el cas dels assegurats que en tinguin entre set i 21.