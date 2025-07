Un tiquet només mig en català

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Avís als usuaris que s’hi trobin: Immigració ja està en vies de solucionar un error que constata que l’administració no és infal·lible en l’ús de la llengua oficial. Als tiquets que s’expedeixen per regular els torns d’atenció als usuaris del servei apareix impresa la frase Recollida de tarjeta, una barreja de català i castellà que el mateix departament va constatar “fa uns dies”, que és conseqüència d’un “error puntual i humà” i que està en tràmit de resoldre’s perquè, segons van indicar des de l’executiu, “ja han demanat la seva modificació a l’empresa encarregada del servidor que emet els tiquets de cita”.

Si la castellanada ha generat enuig a algun usuari, no li consta al servei de Política Lingüística, que no ha rebut cap queixa.

El darrer balanç fet públic –l’abril passat, quan feia un any de l’aplicació de la nova llei– constata que els àmbits en què es focalitzen les denúncies són la retolació i l’atenció al client de negocis de comerç i restauració. Van ser 23 en 12 mesos. Política Lingüística facilita l’imprès per formalitzar la queixa al portal web i es pot adreçar al departament via correu electrònic, a l’adreça catala@govern.ad. Arrenca així una instrucció que busca primer la correcció. En aquest cas, està a punt.