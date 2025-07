La presó avança cap a un model més enfocat en la reinserció dels presos i el seu benestar, així com en el de tots els treballadors de la Comella. Els primers passos els va explicar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va presentar ahir el pla d’acció elaborat pel Govern per millorar el funcionament del centre i ajudar els reclusos en la reintegració a la societat. Ho va fer al Consell General, davant de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, acompanyada de Miquel Àngel Garcia, director del centre penitenciari.

Els canvis busquen “impulsar una reforma que impacti directament en la millora de la feina diària que han de fer els funcionaris del centre penitenciari, alhora que millorem les condicions dels interns”, va resumir Molné, que va explicar que la reforma es basa en tres eixos principals.

Ester Molné, Ministra de Justícia i Interior





El primer afecta directament la reinserció i és que, un cop aprovada la reforma, els presos condemnats per delictes que no siguin greus (crims de sang, contra la llibertat sexual o de blanqueig) podran accedir al règim de semillibertat un cop hagin complert la meitat de la condemna, “perquè puguin sortir a treballar”, en lloc de les dues terceres parts que es demanaven fins ara. Per als delictes severs, hauran de seguir amb la norma anterior, va apuntar la ministra.

Molné i Garcia al Consell General, ahir.Fernando Galindo

El segon canvi és la reducció del període de presó provisional, que serà de sis mesos per als delictes menors i de dotze per als greus, quan fins ara era de vuit i setze mesos, respectivament. També per afavorir la reinserció, s’ha augmentat la reducció de pena per bona conducta. Fins ara, si un intern es comportava adequadament se li descomptaven 2,5 dies per mes complert. A partir d’ara, si a més participa activament en programes i tallers de reinserció la reducció serà de tres dies mensuals.

Miquel ÀNgel Garcia, Director de la Comella





L’últim punt passa per la modificació del Codi Penal perquè els delictes vinculats amb el furt, la conducció sota els efectes de substàncies i el rebuig a sotmetre’s a proves puguin comportar una pena de presó, però no d’arrest nocturn. D’aquesta manera, els interns podran abandonar la Comella durant el dia si és per treballar o fer feines en benefici de la comunitat.

En paral·lel, el Govern està treballant en programes per a aquells interns que no tinguin feina, amb l’objectiu que puguin participar en activitats a favor de la comunitat.

Cinc nous agents

Les novetats anunciades també van anar enfocades a facilitar la feina del personal de la presó. En aquest sentit, es va anunciar la convocatòria per cobrir cinc places vacants d’agent, tres de les quals de nova creació, que es publicaran al BOPA de la setmana vinent. Amb la cobertura d’aquestes places, el centre podrà arribar a disposar d’un total de 68 agents. Altres mesures per fer més atractiva la feina són l’impuls del reglament de les especialitats que desenvolupen els membres del cos penitenciari, que permet una major professionalització i especialització, l’assignació d’un complement de funcions permanents i la negociació en curs per millorar la retribució dels funcionaris.

Millores dins de la presó

El dia a dia dels interns també millorarà mentre compleixen condemna. Els presos tindran una hora més per fer activitats i tallers fora de la cel·la, arribant fins a un màxim de set hores diàries. Amb el nou canvi ja aplicat, els interns disposen de sis hores al pati durant tot l’any, més una hora addicional per a tallers lliures i estada a la biblioteca.

En matèria de sanitat i benestar també hi haurà millores: els reclusos comptaran amb 15 hores més d’educador social, 16 hores més de treballador social, una infermera i una psicòloga addicionals, un nou terapeuta ocupacional, sis hores més de fisioterapeuta i un podòleg.

Miquel Àngel Garcia també va destacar el paper de l’educació dins de la Comella i va celebrar que “el total de l’alumnat durant el curs escolar 2024-2025 va ser de 58 persones”, que es van inscriure en algun dels programes d’estudis que ofereix el centre penitenciari, que es podria ampliar segons les necessitats.