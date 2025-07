El nou pla contra les drogodependències s'obre a més institucions i agents socials

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat avui el nou Pla nacional contra les drogodepències (PNCD) que actualitzar el que s'aplicava des del 2004 i inclou com a novetat la transversalitat, perquè implica molts ministeris i institucions, i la participació de la societat civil, segons ha destacat la ministra Helena Mas. La titular de Salut ha explicat després de la reunió del gabinet que calia actualitzar el pla per adaptar-lo a les noves formes de consum de tòxics, a les noves drogues i consumidors i ha reinvidicat que s'han fet "moltes coses" per lluitar contra les drogodependències com les mesures contra el tabaquisme o l'augment dels efectius de policia per fer més controls d'estupefaents.

La ministra ha explicat que la implicació de nous actors civils es farà a través de la taula nacional de salut mental i addiccions, que recollirà les aportacions que facin aquests agents i les traslladarà al grup de treball del PNCD. En aquest grup estaran integrats els representants de Salut, Afers Socials, Educació, Interior, Tributs i Fronteres, Cultura, Esports, Joventut, Agricultura, Turisme, Comerç, Indústria i Treball, a més dels comuns, del poder judicial i del SAAS. Mas ha remarcat que els objectius del pla són potenciar estils de vida saludables, fomentar el no consum i retardar l'edat d'inici del consum de drogues i millorar la qualitat de vida dels consumidors de tòxics, entre d'altres. I com a línies estratègiques es fixen reduir l'oferta de drogues i l'accés a aquestes substàncies, la prevenció, la formació i la divulgació d'informació, entre d'altres.

Helena Mas ha recalcat que en el marc del pla anterior s'han fet formació a més de 9.000 alumnes i ha indicat que una de les prioritats és obtenir més dades sobre les drogodependències al Principat.