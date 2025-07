Marsol remarca que qualsevol estranger ha de pagar l'impost d'inversió estrangera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Conxita Marsol ha assegurat avui que "qualsevol estranger o resident de menys de tres anys està sotmès a l'impost d'inversió immobiliària" i ha defensat que la llei "és clara" respecte a l'aplicació d'aquest tribut des del 2024. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha negat en la roda de premsa posterior al consell de ministres la interpretació de la llei de l'informe elaborat per especialistes en dret fiscal d'un despatx belga quan conclou que espanyols i francesos estan exempts de pagar aquest impost en aplicació del CDI (conveni per evitar la doble imposició) perquè tampoc el paguen els andorrans que resideixen en aquests països.

Marsol ha recalcat que no hi ha hagut cap canvi de criteri de la normativa perquè els andorrans que viuen a l'estranger no abonin l'impost quan fan una inversió immobiliària al Principat i ha remarcat que per això "no hi ha discriminació perquè s'aplica el mateix criteri a andorrans i estrangers pels CDI". La ministra ha insistit que no hi ha discriminació per nacionalitat perquè el criteri que és el de residència i ha ressaltat que el redactat de la llei i l'exposició de motius és clara i diu "salvats convenis internacionals". I com a exemple ha esmentat que un andorrà resident a Austràlia si que estaria exempt de l'impost d'inversió immobiliària i un australià que compri al país l'hauria de pagar perquè no existeix CDI entre els dos Estats.